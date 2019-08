Pédophilie : les victimes présumées du Dr Joël Le Scouarnec témoignent

Le parcours du pédophile présumé est stoppé à Jonzac (Charente-Maritime). Un jour d'avril 2017, une enfant de 6 ans fait une terrible révélation à ses parents au sujet de leur voisin, un chirurgien de 66 ans. Au domicile du suspect, les enquêteurs trouvent des documents accablants, notamment une série de journaux intimes, certains remontant aux années 1990. Le chirurgien y détaille les violences sexuelles, infligées à des enfants. Plus de 200 noms et autant de victimes potentielles que le prédateur aurait abusées, le plus souvent dans le cadre hospitalier.

Accusé de quatre agressions sexuelles et viols sur mineurs

Des enquêtes sont en cours au sujet des noms inscrits dans les carnets, mais pour l'avocat du chirurgien, il s'agit de purs fantasmes. "Il le reconnaît. Il y a certains passages (...) qui sont extrêmement lamentables, très regrettables. Il en est le premier convaincu", assure Me Thibault Kurzawa. Le suspect est actuellement incarcéré à la prison de Saintes (Charente-Maritime). Il comparaîtra aux assises en 2020, pour quatre agressions sexuelles et viols sur mineurs.

