Paris : l'AP-HP en grève générale

En grève, le personnel de de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) dénonce le manque de moyens, dans un contexte social déjà tendu. Depuis le mois de mars, le service des urgences manifeste régulièrement et réclame plus de lits, plus d'argent et plus d'effectifs. Il explique que leurs services sont complètement saturés. D'ailleurs, en mars dernier, il y avait eu un incident à l'hôpital Saint-Antoine.

Les médecins libéraux en soutien

De son côté, l'exécutif dit entendre cette colère et espère y répondre grâce notamment à la mobilisation et au soutien des médecins libéraux, a indiqué la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Sur place, une quarantaine de policiers se sont positionnés et les manifestants devraient arriver à 9h30 devant le siège de l'AP-HP, relate Ozlem Unal, en direct depuis l'établissement situé à Paris, dans le 4e arrondissement.

