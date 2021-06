Panne massive des numéros d'urgence : ce que l'on sait de l'incident qui a perturbé le 15, le 17, le 18 et le 112

Une panne d'ampleur. De 18 heures à minuit, mercredi 3 juin au soir, les numéros d'urgence du Samu, des pompiers ou de la police (le 15, le 17, le 18, le 112) ont été injoignables ou perturbés en France.

L'opérateur téléphonique Orange a expliqué que ces perturbations étaient dues à un problème de routeur. Voici ce que l'on sait de ce qui s'est passé.

Des perturbations massives constatées

Dès 18 heures mercredi, des dysfonctionnements massifs ont été signalés partout dans le pays sur les différents numéros d'urgence : le 15, le 17, le 18 et le 112. Ils ont entraîné de grosses difficultés pour les services de secours. Samu, pompiers ou police : cette panne sur un équipement chargé d'acheminer les appels a perturbé massivement l'accès aux numéros d'urgence et aux lignes fixes jusqu'à minuit.

"Très vite, on a fait un petit tour de France et on a constaté que presque tous les départements étaient touchés", explique François Braun, président du syndicat Samu-Urgences de France et médecin urgentiste. Surtout, "il y a un pic d'appels le soir vers 19 heures".

"Il devait être autour de 18 heures et tous les Samu ont commencé à alerter de problèmes dans les centres d'appels. Les gens ne parvenaient pas à accéder au service, des appels n'arrivaient pas, d'autres se coupaient en pleine conversation..." François Braun, médecin urgentiste à l'AFP

L'incident a affecté de manière "partielle mais significative la réception des appels d'urgence 15/17/18/112 sur l'ensemble du territoire national", a confirmé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. En Nouvelle-Aquitaine, comme dans de nombreuses autres régions, tous les départements ont été touchés par la panne mercredi soir.

Un retour à la normale progressif dans la nuit

D'après les informations de France Bleu, le retour à la normale se confirmait, jeudi matin très tôt, dans les centres d'appel de secours, dans un certain nombre de départements, tels la Creuse, le Doubs, la Haute-Saône, en Bourgogne, ou encore dans le Loiret et les Alpes-Maritimes.

En revanche, des difficultés à joindre les secours semblent persister par endroits. Dans les Bouches-du-Rhône, seul le 15 est toujours injoignable jeudi matin. Dans le Var, c'est toujours un peu compliqué pour l'ensemble des numéros, le 18, le 17 le 112 et le 15. En Bretagne, les pompiers du Morbihan disent être toujours perturbés.

Des numéros alternatifs mis en place, encore disponibles jeudi matin

Certaines préfectures, comme celles de la Dordogne et de la Creuse, ont conseillé mercredi soir de se rendre dans des permanences : casernes, gendarmerie, commissariat, centres hospitaliers. Mais ce sont surtout des numéros d'urgence alternatifs à 10 chiffres, fixes ou mobiles, qui ont été mis en place et diffusés sur les réseaux sociaux par les pouvoirs publics. La liste a été partagée par le ministère de l'Intérieur et vous pouvez la retrouver par ici (document en PDF à télécharger)

⚠️☎️ Numéros alternatifs des service d’#urgence I

Retrouvez la liste des numéros provisoires d’urgence mis en place dans votre département sur ce lien ⬇️https://t.co/pL9w0ecSZR — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) June 2, 2021

Au total, près de 400 numéros de contournement ont été mis en place rapidement, a assuré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors d'un point-presse jeudi matin. Ils seront maintenus toute la matinée, même si le ministre a conseillé de désormais "retourner vers les numéros d'urgence".

Sur les réseaux sociaux, les préfectures ou les pompiers avaient largement communiqué sur ces numéros. "Une panne affecte les numéros d'urgence", avait d'emblée prévenu l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France. "Si votre appel au 15 n'aboutit pas, renouvelez-le sans discontinuer (...). Ne saturez pas les lignes et n'appelez que pour des urgences établies". Elle avait ensuite, elle aussi, diffusé des numéros alternatifs.

Un problème de routeur, selon l'opérateur

Les perturbations survenues dans la soirée sont liées au dysfonctionnement d'un équipement technique. Il s'agit d'un problème de routeur et non pas d'un problème lié à une opération de maintenance, a assuré le service de presse de l'opérateur Orange à franceinfo. Ce problème technique qui a touché les numéros fixes et perturbé les numéros d'urgence depuis mercredi soir a été résolu, a indiqué un porte-parole d'Orange jeudi matin. Le réseau "fonctionne depuis minuit" mais reste "sous surveillance", notamment avec "la montée en charge des prochaines heures", a précisé ce porte-parole.

Interrogé par franceinfo, Christophe Prudhomme, médecin au Samu 93 et porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France, a dit sa "grande colère, parce que cet incident était prévisible".

"Depuis de nombreuses années, nous insistons sur le fait qu'avec la multiplication des opérateurs, la libéralisation des télécommunications, nos systèmes ne sont pas sécurisés. D'autre part, ils ne sont pas dimensionnés à la hauteur de ce qu'on souhaite." Christophe Prudhomme, médecin urgentiste à franceinfo

Pour ces numéros d'urgence, ajoute-t-il, "nous avons plusieurs opérateurs, quatre grands opérateurs, c'est très compliqué pour nous. Et l'Etat n'a pas pris ses responsabilités et n'a pas imposé à ces opérateurs des investissements pour assurer la sécurité des secours de la population. Aujourd'hui, le système téléphonique est piloté par informatique. On sait que l'informatique nous apporte de grands bénéfices, mais que ce sont des systèmes fragiles (...)"

Le patron d'Orange convoqué après des dysfonctionnements "inacceptables"

Lors de sa conférence de presse jeudi matin, le ministre de l'Intérieur a qualifié ces dysfonctionnements de "graves et inacceptables" et rappelé que ces numéros "sont importants pour nos concitoyens". Et pour cause : le 15, le 17 et le 18 représentent au total "plus de 150 000 appels par jour". Gérald Darmanin a par ailleurs annoncé que le PDG d'Orange, Stéphane Richard, serait "convoqué" dans la journée, place Beauvau.