Panne des numéros d'urgence : une enquête administrative ouverte après un décès dans le Morbihan

Une enquête administrative a été "sollicitée par l'Agence régionale de santé" (ARS) de Bretagne après le décès d'un homme de 63 ans mercredi 2 juin dans la soirée, à l'hôpital de Vannes (Morbihan), suite à la panne des numéros d'urgence téléphoniques, a annoncé jeudi la préfecture du département dans un communiqué.

"Je compte saisir le procureur de la République de cet incident de façon à ce qu'il y ait à la fois une enquête administrative et une enquête judiciaire, de manière à ce qu'on puisse pleinement répondre à la famille", a ensuite déclaré Philippe Couturier, directeur du Centre hospitalier Bretagne Atlantique, lors d'une conférence de presse jeudi midi. Un signalement va être effectué auprès du procureur de Vannes, qui décidera ou non de l'ouverture d'une enquête.

Deux autres morts suspectes

"D'après les premiers éléments communiqués par la famille, cette personne avait été conduite par un proche au centre hospitalier, au vu des difficultés techniques rencontrées pour appeler les services de secours (15, 112)", a indiqué la préfecture. Il s'agit d'"un patient de 63 ans" qui a subi "une réanimation qui n'a pu aboutir" et a conduit à son décès, a détaillé le directeur général de l'ARS Bretagne, Stéphane Mulliez, lors de la conférence de presse.

Le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a fustigé des "dysfonctionnements graves et inacceptables", a de son côté évoqué trois décès potentiellement liés à cette panne sur l'ensemble du territoire. Outre l'homme mort dans le Morbihan, "deux autres accidents cardiovasculaires" (AVC) ont eu lieu à La Réunion. "Mais je ne peux pas dire si le temps [avant l'arrivée des secours] a été particulièrement long et s'il est imputable à ce numéro d'urgence", a précisé le ministre. "Ce qui est sûr, c'est que les personnes ont témoigné qu'ils ont essayé d'appeler plusieurs fois et qu'ils n'ont pas réussi tout de suite à avoir des opérateurs", a-t-il détaillé. Interrogé par l'AFP, son entourage rapporte que ces deux "accidents" se sont soldés par la mort des patients.