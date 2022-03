Olivier Véran annonce la création de 1 000 lits supplémentaires en réanimation

Dans la foulée d'un rapport commandé à l'inspection générale des affaires sociales (Igas), Olivier Véran a présenté, jeudi 10 mars, une "feuille de route soins critiques 2022-2025" aux fédérations hospitalières du public et du privé, selon un communiqué.

Parmi les décisions annoncées par le ministre de la Santé, 1 000 lits de réanimation supplémentaires vont être ouverts à compter de 2023, "un renforcement inédit des équipes médicales et soignantes", a tweeté Olivier Véran. Ils seront divisés entre 500 lits "qui avaient été fermés pour manque de personnel" et 500 lits "de soins de rééducation post-réanimation", précise le communiqué. Les régions Bretagne, Pays-de-Loire, Guyane et Mayotte seront prioritaires car sous-dotées.

Parmi les autres décisions annoncées par le ministre de la Santé, une "hausse des ratios" à "une infirmière pour quatre lits, de jour comme de nuit" sur un horizon de cinq ans a été entérinée dans les unités de soins intensifs. Cela "représente environ 2 800 équivalent temps plein", qui seront déclinés dans les prochains projets régionaux de santé que les agences régionales (ARS) déploieront à partir de 2023, a précisé son cabinet.