Mort d'une femme aux urgences de Lariboisière : la famille porte plainte contre X

Une plainte contre X a été déposée pour "homicide involontaire et non-assistance à personne en danger".

"Nous avons déposé plainte pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger", a annoncé à franceinfo, lundi 14 janvier, Eddy Arneton, l'avocat de la famille de la patiente morte en décembre dernier, après douze heures d'attente aux urgences de l'hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement de Paris.

Un rapport pointe des "dysfonctionnements"

Le dépôt de cette plainte contre X est annoncé le jour de la publication d'un rapport sur la mort de cette femme de 55 ans, commandé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France.

Ce rapport pointe une "série de dysfonctionnements" dans le service et souligne un manque de moyens. En revanche, il ne précise pas les causes de ce décès, qui sont encore inconnues et relèvent d'une enquête judiciaire.