Meuse : dernières naissances à la maternité de Bar-le-Duc

La maternité de Bar-le-Duc (Meuse) accueille ses derniers bébés. Dimanche 23 juin, le service a fermé ses portes à minuit. "C'est la fin de quelque chose (...) c'est littéralement une famille qui explose", déplore Sylviane Langohr, sage-femme. Même tristesse pour le gynécologue Nizar Abid, qui évoque la naissance de sa fille dans l'établissement : "On est attaché à la maternité de Bar-le-Duc, mais malheureusement, vu le déficit de pédiatres, on ne peut plus continuer à exercer dans ces conditions difficiles et surtout dangereuses".

Un manque d'effectif

Depuis le début de l'année, la direction jongle avec des intérimaires et des plannings souvent remplis à la dernière minute. Désormais, les accouchements se feront donc dans les hôpitaux de Verdun (Meuse) et de Saint-Dizier (Haute-Marne). L'an dernier, les habitants de Bar-le-Duc sont descendus dans la rue pour manifester contre la fermeture de la maternité, en vain.