Israël : une application pour mieux gérer les appels d'urgence

L'une des mesures annoncées par Agnès Buzyn afin de désengorger les urgences consisterait à utiliser la vidéo afin de mieux affiner un diagnostic, lors d'un appel d'urgence. Une méthode qui existe déjà en Israël, via une application qui semble avoir montré son efficacité. Par exemple, un père sollicite le centre des appels d'urgence, car son fils a fait une mauvaise chute. L'opératrice échange avec le père, et télécharge la photo envoyée afin de mieux se rendre compte de la situation.

Appel vidéo et accès aux antécédents

"Avec l'application, j'ai une idée bien plus précise de la situation, et je peux donner quelques conseils avant l'arrivée de l'ambulance", explique Sagit Mordechaï, secouriste. Dans une simulation, un homme appelle les secours qui mettent en place une communication par vidéo, en parallèle, l'opératrice accède au dossier médical du patient, qu'il a chargé sur l'application. "J'ai non seulement son emplacement exact, mais aussi tous les renseignements sur ses antécédents médicaux. Une ambulance est déjà en route", indique Yarden Saleh, secouriste.

