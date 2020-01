"Il s’agit de sauver la vie d’enfants en danger de mort" : l'appel de parents pour préserver la réanimation pédiatrique

Après l’alerte des médecins, des parents de bébés soignés dans les hôpitaux appellent à sauver les services de réanimation pédiatriques. Une pétition a déjà recueilli plus de 40 000 signatures.

Il y a un peu plus d’un an, Saïd Benmouffok et sa compagne ont perdu un petit garçon, Elias. Il avait seulement neuf jours. Neuf jours de vie passés dans le service de réanimation pédiatrique de l’hôpital Trousseau, à Paris. Un service avec des personnels incroyables, témoigne Saïd Benmouffok : "Accueilli, soigné par les meilleures mains du monde, par des personnels totalement dévoués". Alors quand sa compagne et lui ont entendu l’alerte des soignants de réanimation pédiatrique dans les médias le mois dernier, ils ont décidé début janvier avec d'autres parents passés par un service de réanimation néonatale et pédiatrique de lancer une pétition de soutien sur le site Change.org. En une semaine, "Sauvons la réanimation pédiatrique, l’appel des parents" a déjà recueilli plus de 40 000 signatures.

Depuis, Saïd Benmouffok affirme avoir reçu "énormément de témoignages de parents". Et de citer l'exemple concret "d’un enfant qui avait besoin d’être réanimé durant l’été à Paris. Eh bien comme il n’y avait pas de place dans les hôpitaux, il a fallu appeler 11 hôpitaux pour lui trouver un lit", explique Saïd Benmouffok. "Il s’agit de sauver la vie d’enfants en danger de mort", insiste-t-il.

Vous vous rendez compte ? Dans la sixième puissance mondiale aujourd’hui, on ferme des lits !Saïd Benmouffokà franceinfo

Manque de lits, manque de personnel, avec pour conséquence des bébés transférés parfois dans d’autres hôpitaux, à des centaines de kilomètres... Cette pétition en appelle à la ministre de la Santé. "Ce qu’on espère, c’est secouer le cocotier", explique Saïd Benmouffok, qui est aussi co-fondateur du parti Place publique, membre de la plateforme citoyenne "Paris en commun" et candidat sur la liste d'Anne Hidalgo aux élections municipales. Les signataires de la pétition demandent à être reçus par Agnès Buzyn.