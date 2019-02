Hôpitaux de proximité : un remède efficace ?

Petit tour aux urgences pour cette touriste transportée par les pompiers. C'est au sein de la polyclinique qu'elle va être prise en charge. Car à Thann, ville de 8 000 habitants, on ne traite pas les grands blessés. Depuis un an et demi, le service n'ouvre que le jour, de 8h30 à 20h30, pour accueillir les patients souffrant de petites pathologies. Une offre de soins plus limitée, mais un temps d'attente réduit. En 45 minutes, le diagnostic de la touriste est établi et elle pourra rentrer chez elle.

Un service limité

Dans ce service, le docteur Beurrier est le seul urgentiste. Ils étaient cinq il y a trois ans avant la fermeture des urgences. Un plateau technique limité, qui a contraint le service à évoluer. Pour toutes les urgences vitales, les patients sont automatiquement envoyés à l'hôpital de Mulhouse (Haut-Rhin), à trente minutes de route, par les pompiers ou le SAMU. Une longue distance qui inquiète les locaux.

