Hôpital en crise : "On nous transforme en robot du soin"

Sabrina Ali Benali est médecin remplaçante dans une association de permanence de soins, les Urgences Médicales de Paris. En janvier 2017, elle a interpellé la ministre de la Santé dans une vidéo publiée sur sa page Facebook "Sabrina Aurora" et sur YouTube, dans laquelle elle dénonce les conditions de travail à l'hôpital en France. La vidéo sera vue plus de 11 millions de fois en soixante-douze heures et Sabrina Ali Benali deviendra la voix des professionnels de santé du pays qui se sont reconnus dans son message.

L'interne a décidé de poursuivre sa "révolte" dans un livre dans lequel elle dresse un état des lieux alarmant des hôpitaux en France. De la formation des médecins, qui omet le rapport aux patients, jusqu'au système de fonctionnement inspiré de l'entreprise, incapable de soigner correctement et humainement... Face à ces immenses failles qui fissurent l'institution hospitalière, Sabrina Ali Benali lance un véritable cri d'alerte qui est aussi un cri du coeur.

La médecine et l'hôpital peuvent-ils encore remplir leur mission ? Comment sauver le système de santé public ?... Sabrina Ali Benali était l'invitée du Magazine de la santé ce mercredi 31 octobre 2018. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo.

