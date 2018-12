Grève du Samu de Seine-Saint-Denis : "Il y a eu des avancées significatives", se félicite le directeur du Samu 93 après une rencontre avec l'AP-HP

Les agents du Samu de Seine-Saint-Denis sont en grève lundi. Mais la rencontre entre syndicats et AP-HP a permis d'apporter des réponses qui "vont dans le bon sens", s'est félicité Frédéric Adnet, directeur du Samu 93.

Le Samu 93 est en grève symbolique lundi 24 décembre pour dénoncer un manque de personnel. À l'issue d'une réunion de concertation entre syndicats et l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, l'AP-HP a annoncé la création de 6,3 équivalents temps plein en 2019, soit au moins six postes, au sein du Samu de Seine-Saint-Denis. "Il y a eu des avancées significatives proposées par la direction de l'AP-HP" et elles "vont dans le bon sens", a réagi sur franceinfo Frédéric Adnet, directeur du Samu 93.

franceinfo : Pensez-vous que la grève est terminée après cette réunion avec les syndicats et l'AP-HP ?

Frédéric Adnet : Je ne sais pas si la grève est terminée. Mais nous sortons de la réunion qui concernait la rédaction du protocole d'accord. Il y a eu des avancées significatives proposées par la direction de l'AP-HP. Tout l'enjeu c'était de traduire l'effort que fait l'Agence régionale de santé (ARS) avec une enveloppe de 300 000 euros pour le Samu 93. Il s'agissait de traduire cette somme en emplois pérennes d'assistants de régulation médicale. C'est ce dont nous avons besoin pour assurer une réponse de qualité, dans les délais, aux appels d'urgence médicale. Il faut donc une augmentation de nos effectifs.

Ces recrutements étaient l'une des revendications principales ?

Nous avions eu d'autres assurances, mais encore une fois c'est un protocole d'accord et il n'est pas encore signé. Il appartient maintenant aux organisations syndicales de le signer. On a obtenu un concours de permanenciers auxiliaires de régulations médicales qui va permettre de lutter contre la précarité de ces emplois. Ce concours sera organisé en 2019 et va permettre de titulariser un nombre significatif de nos agents qui sont recrutés sur des CDD et ne sont donc pas titulaires de la fonction publique. Ce concours va permettre de régulariser un certain nombre de situations qui étaient difficiles.

Avez-vous été entendu à la hauteur des besoins du Samu 93 ?

À mon niveau oui. Je pense que les avancées qui ont été proposées dans le cadre de cet accord sont parfaitement significatives et vont dans le bon sens. Tout n'est pas absolument parfait. Je ne suis pas membre des organisations syndicales. Il ne m'appartient pas de dire si la grève va s'arrêter ou pas. Pour le reste, au niveau national, les urgences et le Samu sont de plus en plus sollicitées alors que les moyens ont du mal à suivre cette augmentation d'activité. Des situations tendues existent de plus en plus et cela va amener à des conflits. En ce qui nous concerne nous au Samu 93, je pense que nous avons eu des réponses à la hauteur de nos manques de moyens.