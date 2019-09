Frais complémentaires "illégaux" pour les étudiants infirmiers : la Fnesi appelle à la mobilisation

La Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers appelle à un rassemblement le 23 septembre devant le conseil régional d'Ile-de-France.

La Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers (Fnesi), "seule organisation représentant les 94 000 étudiants en soins infirmiers de France", appelle l'ensemble des étudiants en soins infirmiers d'Ile-de-France à se mobiliser pour "dénoncer les frais complémentaires illégaux" demandés aux étudiants dans les Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) publics. Dans un communiqué publié mercredi 18 septembre, la Fnesi incite les étudiants infirmiers à se rassembler le lundi 23 septembre à 10 heures devant le conseil régional d'Ile-de-France à Saint-Ouen.

Des frais "illégaux" qui représentent près de "quatre millions d'euros"

La Fnesi rappelle qu'elle a dénoncé en juillet dernier ces "frais complémentaires illégaux" qui touchent "l'ensemble du territoire et représentent près de quatre millions d’euros imposés aux étudiants". "Depuis des mois, la Fnesi ne cesse d'interpeller les acteurs responsables de notre formation afin d'améliorer les conditions de vie et d'étude des étudiants. Les paroles promises demeurent sans réponse", souligne le communiqué. "Aujourd'hui, la marginalisation des étudiants en soins infirmiers ne peut plus attendre."

Dans son communiqué, la Fnesi évoque les difficultés rencontrées par les étudiants, comme les "indemnités de stage et kilométriques non versées", et l'absence d'"augmentation des bourses". La Fnesi déplore qu'"aucune mesure concrète n’a été mise en place pour pallier ces difficultés. Les pouvoirs publics considèrent qu’arrêter de bafouer des droits ne relève pas d’une urgence. Pour eux, la problématique de la précarité étudiante n’est pas une priorité".