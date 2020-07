DIRECT. Ségur de la santé : suivez les annonces d'Olivier Véran pour réformer l'organisation du système de soins

#CORONAVIRUS L'épidémie de Covid-19 a "redémarré" en France, a prévenu Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique, en insistant sur la nécessité de respecter les mesures barrière pour éviter de basculer dans une véritable reprise épidémique. "On est dans une période un peu limite et (...) on pourrait très vite basculer", a-t-il mis en garde sur BFM TV.