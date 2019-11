DIRECT. Mobilisation dans l'hôpital public : les professionnels de santé manifestent pour réclamer davantage de moyens et d'effectifs

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #HOPITAL

: En cette journée de mobilisation nationale du personnel de l'hôpital public, on vous propose un nouvel extrait de l'émission "Complément d'enquête" diffusée le 24 octobre sur France 2. Dans celui-ci, on voit que le CHU de Nantes manque de bras pour nettoyer les blocs opératoires. Ainsi, certains blocs opératoires resteraient tout le week-end sans être aseptisés, après le dernier bionettoyage du vendredi.











: En cette journée de mobilisation nationale du personnel de l'hôpital public, on vous propose à nouveau cet extrait de l'émission "Complément d'enquête" diffusée le 24 octobre sur France 2. On y voit l'état d'un service de réanimation en sous-sol d'un CHU de la Côte d'Azur.











: Dans une tribune publiée dans Le Parisien, 2 000 soignants en pédiatrie lancent un cri d'alarme sur la situation "de crise" dans les services de pédiatrie. "Les enfants sont mis en danger par l'insuffisance des moyens", assurent-ils, comme on le rapporte dans cet article.

: Il est l'heure de faire le point sur l'actualité.



Grande journée de mobilisation de l'hôpital public aujourd'hui. Ce mouvement est né de la grève des urgences au printemps. Le personnel de santé demande un "plan d'urgence". On vous explique en détail dans cet article pourquoi la colère gronde.





EDF annonce aujourd'hui qu'elle prévoit un redémarrage progressif, durant la première quinzaine du mois de décembre, des réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas (Ardèche), arrêtée pour des contrôles à la suite du séisme qui a touché la région lundi. Plus de détails dans cet article.





11 départements sont concernés par une vigilance orange neige-verglas, pluie-inondation et vagues-submersion. Il s'agit des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse, l'Ain, de la Drôme, de l'Isère, de l'Ardèche, de la Loire, du Rhône, de la Saône-et-Loire et des Alpes-Maritimes, comme on le détaille dans cet article.



L'équipe de France y est presque ! En cas de succès contre la Moldavie ce soir (20h45), les Bleus seront qualifiés pour l'Euro 2020. Plus simple encore, un succès ou un match nul de la Turquie contre l'Islande en fin d'après-midi qualifieraient les hommes de Didier Deschamps.



: L'hôpital public est en grève aujourd'hui. Moyens, effectifs, conditions de travail, on vous explique dans cet article pourquoi la Cocotte-Minute de l'hôpital, portée à ébullition par la grève des urgences, a fini par exploser.

: "Aujourd'hui, c'est la qualité des soins et l'engagement des personnels qui est en cause. Il est temps d'en prendre conscience, l'hôpital est un bien précieux. Les gens sont fiers d'y travailler, mais il faut exprimer les difficultés quand il y en a et là on y est."



Interrogé sur franceinfo, Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France (FHF) et maire Agir de Fontainebleau, affirme que "l'hôpital public est "à l'os", et "ne tient plus qu'à un fil et il tient par l'engagement du personnel".

: L'hôpital public manifeste aujourd'hui. Une des revendications des grévistes est la rénovation des bâtiments hospitaliers alors que les patients et les professionnels de santé constatent leur délabrement, comme à Marseille où le principal immeuble de l'hôpital de la Timone est vieux de 45 ans. Découvrez notre reportage.

: L'Humanité et Libération partagent leurs unes entre Raymond Poulidor et la grève de l'hôpital, avec dans ce cas, deux jeux de mots habiles.









: On débute par le traditionnel point sur l'actualité.



Grande journée de mobilisation de l'hôpital public aujourd'hui. Ce mouvement est né de la grève des urgences au printemps. Le personnel de santé demande un "plan d'urgence". Des manifestations dans la plupart des grandes villes du pays sont prévues. Celle qui a lieu à Paris débutera à 14 heures.



Un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur ce matin dans la bande de Gaza après deux jours de combats entre les forces israéliennes et le Jihad islamique ayant fait plus d'une trentaine de morts du côté palestinien.



L'université Lyon-2 a été évacuée par les forces de l'ordre hier soir. Elle était occupée en réponse à l'immolation par le feu d'un étudiant vendredi dernier. Il voulait dénoncer la précarité des jeunes étudiants qui, pour certains, n'ont qu'un euro par jour "pour manger".





L'équipe de France y est presque ! En cas de succès contre la Moldavie ce soir (20h45), les Bleus seront qualifiés pour l'Euro 2020. Plus simple encore, un succès ou un match nul de la Turquie contre l'Islande en fin d'après-midi qualifieraient les hommes de Didier Deschamps.