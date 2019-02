Des portes qui s'ouvrent, des chaises qui se déplacent... Une enquête ouverte à l'hôpital de Dax pour tenter d'expliquer des phénomènes étranges

La police est à la recherche d'un "plaisantin" qui chercherait à faire peur aux patients et aux employés du service de gériatrie de l'hôpital de Dax (Landes).

Une enquête a été ouverte et la sécurité renforcée à l'hôpital de Dax (Landes), sur le site du Lanot, après que des phénomènes inexpliqués se sont produits au service de gériatrie, rapporte samedi 9 février France Bleu Gascogne. Depuis trois semaines, des phénomènes étranges inquiètent personnels soignants et familles.

Parmi les événements mentionnés : des portes et des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules alors qu'elles viennent d'être fermées, des objets et du matériel médical qui changent de place, des chaises qui se retrouvent au milieu du couloir, ou encore le drap d'une patiente tétraplégique enlevé en pleine nuit alors qu'elle ne peut pas l'avoir fait toute seule. Enfin, des poches d'urine ouvertes et déversées par terre ou sur des paillasses.

La police privilégie une piste interne

Le commissariat de Dax prend l'affaire au sérieux et a ouvert une enquête. En ligne de mire, un plaisantin qui chercherait à faire peur. Les policiers évoquent une très mauvaise blague – aucun acte "grave" sur des patients ou des personnels n'a été signalé – et penchent pour une piste interne, explique France Bleu Gascogne. En effet, pour entrer la nuit, il faut un code et certaines manipulations de matériel nécessitent des compétences médicales. En attendant, la police fait des rondes et des agents de sécurité sont venus en renfort.