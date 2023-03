Le président de la FHF, Arnaud Robinet, reconnaît un "risque temporaire" quant à la fermeture de services hospitaliers "dans un grand nombre de villes" avec le plafonnement des salaires des intérimaires.

Arnaud Robinet, maire Horizons de Reims et président de la Fédération hospitalière de France (FHF), réaffirme son "soutien" à l'application de la loi Rist qui vise, entre autres, à plafonner les rémunérations des médecins intérimaires dès le 3 avril. Invité dimanche 12 mars sur franceinfo, il réclame la possibilité pour les préfets de "réquisitionner les personnels le moment venu et notamment les intérimaires" face au "risque" de voir des services hospitaliers fermer dans un "grand nombre de villes", notamment des villes moyennes. Un risque qu'il assure "temporaire".

"On ne peut pas continuer comme cela"

Le patron de la Fédération hospitalière de France dénonce "les dérives inacceptables" du recours aux intérimaires, "payés entre 2 000 et 5 000 euros la journée", alors que "dans la même équipe des médecins, des praticiens hospitaliers, sont payés deux fois moins".

"On ne peut pas continuer comme cela", estime Arnaud Robinet, rappelant que "derrière cela, c'est de l'argent public", "1,5 milliard d'euros dépensés chaque année", selon lui. "Il ne s'agit pas d'être contre l'intérim, mais de réguler et de plafonner son coût", ajoute le président de la FHF, ce que doit permettre l'application de la loi Rist, non sans conséquences sur l'hôpital public.