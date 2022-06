Payer double les heures supplémentaires et permettre aux étudiants de commencer sans attendre la remise du diplôme sont de bonnes mesures, selon le Pr Salomon. Mais il faut aussi "payer plus tout le temps additionnel".

Les heures supplémentaires payées double pour les médecins et les soignants (infirmières, aides-soignants...) sont "une bonne mesure", a estimé Rémi Salomon, président de la commission médicale d’établissement de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) sur franceinfo jeudi 9 juin. Il s'agit d'une des "premières mesures" pour l'hôpital dévoilées par le gouvernement la veille, sans attendre le résultat de la "mission flash" commandée par Emmanuel Macron.

>> Crise aux urgences : heures supplémentaires, effectifs... La ministre de la Santé annonce une série de "premières mesures"

"Payer double les heures supplémentaires, c'est ce qu'on a fait pendant la crise covid", a rappelé celui qui est aussi à la tête de la Conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires (CHU) de France. Pour lui, "c'est bien de payer double parce qu'on fait [les médecins et les soignants] beaucoup d'efforts et qu'il faut rémunérer cet effort", mais "il faut payer plus tout le temps additionnel, pas que les heures supplémentaires". "Les gardes" et "les astreintes", par exemple.

Pas besoin d'un énième rapport

Rémi Salomon a aussi salué le "dispositif exceptionnel" annoncé par le gouvernement qui doit permettre que "les élèves infirmiers et aides-soignants ayant achevé leur formation initiale en juin et juillet (puissent) commencent à exercer immédiatement, sans attendre la remise officielle de leur diplôme". "Ils sont diplômés, c'est juste une question administrative d'avoir le diplôme, donc si on peut gagner quelques semaines, oui, c'est bon à gagner", a-t-il souligné.

"Là, il y a urgence, c'est cet été que ça va être encore plus compliqué", a-t-il insisté. De ce fait, "il faudrait aller plus vite" dans la réponse à la crise que connaît l'hôpital. Il n'est "pas sûr qu'on ait encore besoin d'attendre un rapport ou la conclusion de la mission dite 'flash' pour le 28 juin".