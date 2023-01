"Un patient de 90 ans est resté sur un brancard pendant 88 heures" : les urgences de Thionville sous respirateur

Aux service des urgences pour adultes de l'hôpital Bel-Air de Thionville (Moselle), 54 des 59 infirmiers et aides-soignants sont en arrêt-maladie depuis vendredi. Le service tourne en mode dégradé pour les urgences vitales.

Une vague d'arrêts-maladies secoue les urgences pour adulte de l'hôpital Bel-Air de Thionville, en Moselle : 54 des 59 infirmiers et aides-soignants sont en arrêt depuis vendredi 30 décembre et le service tourne en mode dégradé pour les urgences vitales. La direction a activé le plan blanc ce week-end, et fait appel à des volontaires.

Les urgences de Thionville sont sous tensions depuis l'automne : tout s'est aggravé mi-décembre, à cause des épidémies de l'hiver, du manque de personnel dans les hôpitaux du secteur et de la baisse des créneaux de consultations en ville. Résultat : les patients affluent. Et les soignants, épuisés, se mettent en arrêt-maladie, comme Claire, infirmière de 22 ans. "Je viens avec la boule au ventre, explique-t-elle. Je ressors de mon service en pleurs parce que j'ai l'impression d'avoir mal fait mon travail. On prend le poste le matin avec plus de 80 à 90 personnes. On n'a pas le temps de soigner correctement nos patients, de prendre en charge correctement la douleur ou de pouvoir donner simplement un repas. On a par exemple un patient de 90 ans qui est resté sur un brancard pendant 88 heures, où on n'a pu lui servir que trois repas."

"On n'a pas assez de personnel, on a des locaux qui ne sont pas adaptés au nombre de passages par jour et il nous manque du matériel pour travailler dans des bonnes conditions..." Claire, infirmière à franceinfo

La direction du centre hospitalier régional de Metz-Thionville assure que la situation s'améliore depuis lundi 2 janvier : avec les retours de vacances, les services post-urgences rouvrent en effet des lits et peuvent donc accueillir plus vite les patients. La direction, qui propose une réunion et un plan d'action, invite les personnels des urgences de Thionville, et espère un retour à la normale avant le week-end. En attendant, les malades adultes du secteur ne doivent pas se rendre directement aux urgences de l'hôpital Bel-Air. Il faut appeler le 15. Les urgences pédiatriques et gynécologiques, elles, fonctionnent normalement.