Votre navigateur ne peut pas utiliser la balise video. Nous vous suggérons de le mettre à jour.

"Un jour, il n’y aura peut-être plus personne pour vous soigner"

Pauline, 29 ans infirmière

Rhône

Très affectée par la pandémie, Pauline répète que l’hôpital public était déjà en souffrance avant l’arrivée du Covid-19. A cause des cadences de travail de plus en plus soutenues, la jeune femme se sent souvent "comme un robot" et a déjà eu envie de changer de métier. Plus que des primes, elle voudrait une autre forme de reconnaissance, comme pouvoir exercer son métier sereinement.