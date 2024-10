Santé : Pourquoi le nombre de lits dans les hôpitaux ne cesse de diminuer ?

Alors que l'hôpital est en crise, le personnel réclame plus de moyens. Près de 4 900 lits d'hospitalisation ont été fermés l'an dernier. Le journaliste Jean-Paul Chapel analyse la situation.

L’an dernier en 2023, 4 867 lits ont été fermés. Ces fermetures se poursuivent malgré la promesse de l'ancien ministre de la Santé d'en rouvrir plusieurs milliers. Au ministère, on souligne qu'en 2023, 3 489 places d'hospitalisation partielle ont été créées. Il s’agit, par exemple, de l'ambulatoire permettant aux patients d'être opérés dans la journée sans dormir à l'hôpital. Il y a aussi l'hospitalisation à domicile qui progresse.

Un manque d’effectifs parmi les soignants

Les pénuries de personnel ne permettent pas de maintenir tous les lits ouverts, comme le confirme un rapport officiel. Depuis 2010, 43 500 lits ont été fermés et 20 900 places créées en ambulatoire. Toutefois, selon les syndicats, les besoins n’ont cessé d’augmenter. Résultat : moins de lits, et donc des cadences de plus en plus dures pour les soignants. Une situation qui accentue le découragement d’une partie de la profession.

