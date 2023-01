Santé : l’hôpital public de Thionville peine à recruter

En manque de personnel, le centre hospitalier de Metz-Thionville, en Moselle, souhaite embaucher 12 soignants. Mais le centre a du mal à trouver des postulants, les infirmiers et aides-soignants sont davantage attirés par le Luxembourg voisin.

Le centre hospitalier de Metz-Thionville (Moselle) est le vaisseau amiral de la santé dans la région. Mais depuis une semaine, seules les urgences vitales sont acceptées, car son personnel se dit en souffrance, débordé, exténué. En tout, 55 infirmiers et aide soignants sur 59 sont en arrêt maladie. "On rentre le soir, on pleure. On a peur d’avoir oublié de prendre une tension chez un patient, d’avoir oublié de prendre une glycémie chez un diabétique", dit une membre du personnel soignant de l'hôpital.

Le Luxembourg attire les soignants

Pour sortir de la crise, la direction annonce la création de 12 postes d’infirmiers et d’aides-soignants. Mais il est difficile de recruter dans les conditions salariales actuelles, selon les syndicats. "Il faut redonner envie de travailler à l'hôpital public. Il faudrait aussi une attention particulière pour les hôpitaux frontaliers et où les salaires sont beaucoup plus importants de l’autre côté de la frontière", déclare Clarisse Mattel, secrétaire générale CGT CHR Metz-Thionville. Le Luxembourg, à 30 minutes, attire de plus en plus de soignants.