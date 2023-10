Primes aux soignants au travail pendant les JO 2024 : "La rémunération n'est pas au niveau", juge un syndicat infirmier

Sacrifier son été pour soigner les visiteurs attendus en nombre pour les JO sera indemnisé par une prime de 1 200 euros brut alors que pour un médecin "ce sera 2 500 euros brut", regrette Thierry Amouroux.

Temps de lecture : 1 min

"La rémunération de la contrainte n'est pas au niveau", a estimé le porte-parole du Syndicat national des professionnels infirmiers Thierry Amouroux, invité jeudi 26 octobre sur franceinfo, alors que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) va octroyer des primes aux soignants qui renonceront à leurs vacances pour être présents et faire face à l'afflux de visiteurs dans la capitale pendant les Jeux olympiques.

franceinfo : Combien propose l'AP-HP ?

Thierry Amouroux : Pour une infirmière, ce sera 1 200 euros brut alors qu'un médecin ce sera 2 500 euros brut. C'est à l'image de la vision qu'on peut avoir des professionnels, avec le sentiment que le prix de la contrainte est variable, selon qu'on soit une femme infirmière ou un médecin.

Cela vaut-il la peine de faire une croix sur ses vacances d'été ?

Il y a la nécessité d'abord de répondre à un besoin de santé publique et il a tout à fait normal pour des professionnels de santé que l'on soit là pour répondre à ces besoins. En effet, Il va y avoir un accru de population dans des moments festifs pouvant dégénérer sur la voie publique et donc la nécessité que les professionnels soient au rendez-vous et que les services de chirurgie, de médecine puissent suivre. En revanche, la rémunération de la contrainte n'est pas au niveau. Les soignants sur l'Île-de-France, ne l'oublions pas, sortent des années Covid et en 2020, 2021 et 2022, nous avons été plus souvent en "Plan blanc" qu'en régime normal, synonyme de fortes contraintes sur les lits de repos et les congés annuels.

Est-ce que vous savez combien de professionnels soignants de l'AP-HP sont concernés ?

Pour l'instant, on parle d'environ 700 soignants, de 340 lits, de quatre blocs opératoires, de six lignes de SMUR et de 60 services particulièrement mobilisés. Mais en dehors de ces points fléchés, forcément, ça va affecter toute l'activité des hôpitaux d'Île-de-France, pas simplement ceux de l'AP-HP, mais ceux de banlieue parisienne globalement. Par exemple dans le 93, ils vont être fortement impactés.