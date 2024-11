Crise de l'hôpital : le nombre d'internes est en baisse

Les hôpitaux, qui ont bien du mal à recruter du personnel, vont devoir faire avec moins d'internes cette année. Il y a 1 510 postes d'internes en médecine de moins qu'en 2023, en raison de la réforme du concours de médecine.

À la faculté de médecine de Limoges (Haute-Vienne), les nouveaux étudiants étaient 167 l'an dernier, contre 123 en cette rentrée. Cela implique plus de travail et de stress en perspective pour eux lorsqu'ils travailleront à l'hôpital. Plus de 1 500 postes d'internes ont été supprimés cette année, l'examen ayant été rendu plus difficile par une récente réforme. 7 % des étudiants ont préféré redoubler pour être mieux préparés.

Des journées à rallonge

À l'hôpital de Limoges, une médecin du service d'oncologie s'inquiète : elle a un étudiant en moins. Un vrai souci quand chacun des sept internes est indispensable. Payés 1 600 euros nets par mois la première année, ils cumulent les journées à rallonge. Dans le service, 45 patients atteints de cancer sont accueillis chaque jour. Les internes ne sont pas toujours accompagnés par les médecins seniors. À Limoges et dans toute la région, les urgences seront les plus touchées cet hiver par manque d'internes.

