Assistant médical : en quoi consiste cette profession qu'Emmanuel Macron souhaite généraliser ?

Emmanuel Macron a dévoilé plusieurs mesures destinées à répondre aux difficultés du secteur de la santé. Le chef de l'État a notamment annoncé le recrutement de 6 000 assistants médicaux.

Ils sont actuellement 4 000 assistants médicaux à aider des médecins généralistes partout en France dans leur mission au quotidien. À l'occasion de ses vœux aux acteurs de la santé, vendredi 6 janvier, Emmanuel Macron a exprimé son souhait qu'ils soient 10 000 d'ici fin 2024, soit un an avant l'objectif fixé en octobre dernier par le ministre de la Santé. Le chef de l'État a simplement décidé d'accélérer ce calendrier.

Le but de l'assistant médical est de soutenir les médecins dans leurs tâches les plus simples. Aucune formation spécifique n'est requise, Il ou elle peut auparavant avoir été secrétaire médicale, infirmière ou avoir travaillé dans l'administration en général. Pour ce qui est des tâches effectuées, elles dépendent des besoins du médecin qui recrute. Il peut, par exemple, avoir besoin de quelqu'un pour des tâches administratives, comme l'accueil des patients ou la gestion des dossiers. Un assistant peut également réaliser des préconsultations. C'est le cas quand, en arrivant chez votre médecin traitant, vous passez d'abord par le bureau de son assistant : il va prendre votre tension, vous poser plusieurs questions sur votre état de santé, vous écouter, répondre à certaines de vos interrogations. Ensuite, toutes ces informations sont transmises à votre médecin qui vous accueille pour la consultation.

Faire gagner du temps aux médecins

L'objectif est de faire gagner du temps aux médecins pour qu'ils puissent voir plus de patients. Et, selon les estimations du ministère de la Santé, ça fonctionne. Ceux qui ont décidé d'embaucher un assistant médical arrivent, en moyenne, à accueillir 10% de patients en plus. Une médecin, que franceinfo a rencontrée en octobre dernier, expliquait recevoir jusqu'à 10 patients supplémentaires par jour, voire même pouvoir en accueillir de nouveaux.

Les médecins qui recrutent des assistants médicaux bénéficient d'aides financières. Celles-ci dépendent de plusieurs critères, notamment un nombre minimal de patients. Il faut aussi exercer en secteur 1, sans dépassements d'honoraires. Ensuite, ces aides varient en fonction du temps de travail de l'assistant médical. La première année, il est possible de toucher jusqu'à 36 000 euros pour le recrutement de son assistant. Ce montant est dégressif au fil des ans. Mais, malgré ces aides, ça n'est pas toujours aussi simple pour les médecins de recruter des assistants médicaux. Certains n'ont tout simplement pas la place d'en accueillir. Qui dit poste supplémentaire, dit bureau en plus.