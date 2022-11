Crise de la pédiatrie : face à une "situation catastrophique" le Conseil national professionnel réclame des "mesures de fond"

Le professeur Robert Cohen, président du Conseil national professionnel de pédiatrie, décrit une "dégradation progressive des soins aux enfants au fur et à mesure des années" et en appelle à Emmanuel Macron pour orienter les priorités.

"On doit intervenir à tous les étages parce que la situation est vraiment catastrophique" dans le secteur de la pédiatrie, s'alarme mercredi 30 novembre sur franceinfo le professeur Robert Cohen, président du Conseil national professionnel de pédiatrie. Robert Cohen estime que cette crise est "aussi importante que celle qu'a pu être, pour les services adultes, le coronavirus". Le pédiatre explique que "l'épidémie de bronchiolite bat son plein, l'épidémie de grippe et une autre vague du Covid arrivent". Dans ces conditions l'hiver s'annonce "extrêmement difficile" pour les services de pédiatrie en France.

Si les professionnels de la pédiatrie "fonctionnent dans des conditions extrêmement dégradées", cette crise n'est pas nouvelle, insiste Robert Cohen. Il décrit une "dégradation progressive des soins aux enfants au fur et à mesure des années". Le pédiatre-infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil regrette un manque "de pédiatres, de généralistes formés à la pédiatrie et d'auxiliaires de puériculture". Robert Cohen évoque également les difficultés rencontrées en chirurgie pédiatrique et en pédopsychiatrie.

"La mortalité infantile a augmenté en France ces dernières années, pour les plus jeunes. On avait une médecine qui était considérée comme excellente et on voit les choses se dégrader à toute vitesse." Pr Robert Cohen, président du Conseil national professionnel de pédiatrie à franceinfo

Robert Cohen fait partie des 10 000 soignants qui signent mercredi une lettre ouverte à Emmanuel Macron dans les colonnes du Monde, pour dénoncer le "silence assourdissant" du chef de l'État face à la crise qui frappe la pédiatrie en France. "Le chef de l'État a un rôle extrêmement important pour impulser ces mesures et montrer toute l'importance qu'il donne à un sujet", explique sur franceinfo Robert Cohen. Le pédiatre estime que les professionnels du secteur ne pourront "pas se contenter de mesures strictement réservées au traitement de la crise. il va falloir prendre des mesures de fond", appelle-t-il.

Pour faire face à cette crise, le président du Conseil national professionnel de la pédiatrie plaide notamment pour "une revalorisation de tous ces métiers, l'augmentation du nombre de ces soignants" et pour redonner "du sens à tous ces métiers". Robert Cohen se plaint de voir "de plus en plus de gens démissionner, jeter l'éponge". Il craint que cette "hémorragie s'accentue si les conditions de travail et la qualité de soins se dégradent".