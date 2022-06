Crise de l'hôpital public : dans la Manche, des équipes mobiles en réponse à la saturation des urgences

Sac de premiers secours sur le dos, Antoine Maurey, volontaire pour l'association Sauvlife, intervient pour un malaise. Lorsque Janine Gogo a appelé le 15, c'est l'unité mobile de téléconsultation qui a été envoyée. L'étudiant en 5ème année de médecine fait un interrogatoire médical et recueille les constantes. Tout est ensuite envoyé au médecin, qui se connecte depuis Cherbourg (Manche), à 50 km de là.

Désengorger les urgences

Pour compléter l'examen, le médecin écoute à distance à l'aide d'un stéthoscope connecté. Quand le Samu a proposé la solution à Janine, elle n'a pas hésité. "Je me suis dit : 'On va être rassurés, on va savoir'", confie-t-elle. Le médecin peut ensuite envoyer certains patients à l'hôpital. "Il y a plein de situations où on peut éviter aux patients d'aller aux urgences directement, et faire le diagnostic à domicile", explique le médecin. La Manche est un département pionnier pour les unités de télémédecine. En six mois, 709 interventions ont été réalisées, ainsi que 216 transferts aux urgences.