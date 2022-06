Crise de l'hôpital : à Valenciennes, des soignants sous pression en raison du manque de personnel

À Valenciennes (Nord), cinq infirmières manquent dans l'unité de réanimation de l'hôpital, depuis la fin de la crise du Covid-19. "Tous les lits ne sont pas ouverts parce qu'on a eu énormément de départs. Et on a eu une pénurie d'infirmiers, une pénurie d'aides-soignants", explique Ugo Fouquet, médecin réanimateur, qui indique que certains patients n'ont pas pu être pris en charge.

"On n'arrive pas à recruter"

Le personnel soignant, mis sous pression, souhaiterait plus de temps auprès des malades. "On risque d'être un petit peu moins efficaces auprès du patient", note Clémence Cadot, infirmière en réanimation. En chirurgie aussi, le manque de personnel conduit à une surcharge de travail et au report d'opérations. "Nous, ça nous inquiète. Au bout d'un moment, on ne sait pas comment ça va se terminer. La situation est de plus en plus difficile, on n'arrive pas à recruter", témoigne Abdoul-Kader Abaneh, chef du pôle chirurgie. Des opérations ont été reportées à fin juillet.