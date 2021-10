Bronchiolite : trois régions en alerte !

C. Fouchard, F. Matthieux, K. Jibali, C. Calin, L. Bignolet, J. Leclanche, C. Krauskopff-Wolff

Alors que le coronavirus est au cœur des discussions depuis près de deux ans, la bronchiolite fait à nouveau parler d'elle en ce début d'automne en France. Les symptômes sont une toux sèche, une respiration difficile et des sifflements au niveau des bronches. Les plus jeunes sont particulièrement affectés. Et le plus efficace pour soulager l'enfant reste d'effectuer une à plusieurs séances de kiné respiratoire.

Déficit d'immunité collective chez les plus jeunes

Les enfants nés pendant la crise sanitaire seraient plus fragiles. "On a mis notre système immunitaire en veille", explique Jean-Marie Camus, kinésithérapeute, évoquant les nombreux gestes barrières adoptés ces derniers mois par l'ensemble de la population. Le Conseil scientifique appelle à la vigilance, alors que l'Île-de-France, le Grand Est et les Hauts-de-France sont en alerte. Quant aux hôpitaux, ils se préparent à affronter une éventuelle épidémie de grande ampleur.