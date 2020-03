Bas-Rhin : l’hôpital de Haguenau se transforme pour prendre en charge les malades

C’est un service totalement métamorphosé. Il y a quelques jours, cette pièce du centre hospitalier de Haguenau (Bas-Rhin) était une salle de réveil postopératoire. Situation de crise oblige, elle a été transformée en service de réanimation pour accueillir les patients contaminés au coronavirus Covid-19 les plus sévères. Alors, les patients sont sédatés, c’est-à-dire endormis, et le respirateur prend le relais. Depuis un mois, l’hôpital s’est complètement transformé pour faire face à l’épidémie. Il y a trois fois plus de lits en réanimation.

Des soignants formés en urgence

Transformation des locaux, mobilisation générale du personnel. Les soignants des autres services sont venus prêter main-forte. Des retraités, des étudiants et même des collègues des établissements alentour. Les nouveaux soignants ont été formés en urgence et leur travail paie. De fait, dans les services de médecine, des patients guérissent. Après une semaine d’hospitalisation, un homme de 50 ans s’apprête à sortir, soulagé et reconnaissant. Pendant la crise, il faut aussi traiter les autres pathologies, mais ici, les patients Covid ne croisent pas les autres. Chacun sait que le pic n’est pas encore atteint. La semaine qui commence s’annonce encore plus difficile.