Ambulanciers : pourquoi ils se mobilisent

Face aux forces de l'ordre, les ambulanciers bloquent une partie du périphérique mardi 6 novembre, porte de Bercy à Paris. La raison de leur colère : la réforme de la sécurité sociale menace leur profession, selon eux. Depuis le 1er octobre, ce n'est plus aux patients de choisir leur ambulance, mais aux hôpitaux, qui doivent passer des appels d'offres pour sélectionner leur transporteur. Ce qui pourrait créer une concurrence entre les grandes entreprises et les plus petites, incapables de s'aligner sur leurs tarifs.

De nouvelles actions en vue ?

L'ambiance est tendue, un homme menace de se jeter à l'eau. Pour lever le blocage, les forces de l'ordre doivent évacuer les ambulances avec des grues. Pas de quoi décourager les manifestants, qui promettent de nouvelles actions. Le ministère de la Santé temporise et assure que cette mesure ne concernerait que les déplacements des patients entre deux établissements de santé et non à partir de leur domicile. L'objectif serait de pousser les hôpitaux à mieux gérer leurs dépenses de transport.

