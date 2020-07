14 juillet : les moments forts de l’hommage aux soignants

À ces héros en blouse blanche, la patrie est reconnaissante. Place de la Concorde, mardi 14 juillet, un drapeau est déployé en l’honneur des médecins, infirmiers, aides-soignants. Ceux qui ont été au front, en première ligne face au coronavirus. Certains ne retiennent pas leur émotion. C’est à eux que le chef de l’État a voulu dédier ce 14 juillet si particulier.

1 300 invités d’honneur

"On a un surplus d’émotions, on a tous les souvenirs qui reviennent. C’était des moments très forts, très lourds, physiquement, psychologiquement. Maintenant, quand on fait le point, on a des équipes fatiguées", raconte Alexia Auzac, infirmière en Ehpad. À la tribune officielle, 1 300 invités d’honneur, dont Hakima Djemoui, qui a souhaité donner personnellement une lettre au président. "Mon mari est mort sur le front. J’ai expliqué qu’il y a avait un manque de matériel et de masques", relate-t-elle.

