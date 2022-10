Hôpital : les pédiatres lancent un cri d’alarme à Emmanuel Macron

France 3

Anna, 18 jours, est atteinte de bronchiolite. Accueillie aux urgences de l’hôpital Jeanne de Flandre à Lille (Nord), elle va devoir être transférée dans un autre établissement faute de place. En cause, le manque d’infirmières au moment où l’épidémie explose. "On n'a pas d’infirmières supplémentaires pour ouvrir les lits hivernaux qu’on ouvre habituellement", déclare le docteur François Dubos, chef de service.



Des opérations ont dû être annulées

Le constat, généralisé, a poussé plus de 5 000 soignants à adresser une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Au-delà de la bronchiolite, ils dénoncent la saturation des services pédiatriques hospitaliers et ses conséquences. "Hier matin, je devais opérer un enfant de quatre ans avec une maladie grave du foie, dont les parents avaient fait 400 km pour venir jusque dans notre centre et le matin même, j’ai appris que je ne pouvais pas l’opérer faute de place en surveillance continue et en réanimation", explique le docteur Virginie Fouquet-Languillat. La situation révolte les associations de parents, dont certaines ont signé la lettre. Le ministre de la Santé affirme étudier des moyens pour attirer de nouveau du personnel soignant.