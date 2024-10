Hausse du ticket modérateur : "Ce sont des rustines qui génèreront plus de dépenses", déplore France Assos Santé

"Ce sont des rustines qui, à moyen et long terme, généreront plus de dépenses", a déploré lundi 28 octobre sur franceinfo Catherine Simonin, membre du bureau de France Assos Santé et administratrice de la Ligue contre le cancer, au sujet de la hausse du ticket modérateur.

Le gouvernement mise sur cette hausse du reste à charge payé par le patient pour réaliser un milliard d'euros d'économies. La mesure sera débattue lors de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) qui arrive lundi à l'Assemblée nationale.

Le gouvernement envisage de réduire la part prise en charge par la Sécurité Sociale lors d'une consultation chez le médecin de 70% actuellement à 60%, pour une économie d'un milliard d'euros. "Ce transfert de prise en soin va reposer sur les complémentaires santé qui vont augmenter leurs cotisations, or la cotisation des complémentaires santé n'est pas équitable, c'est pour tout le monde pareil", a alerté Catherine Simonin.

Les retraités sont particulièrement concernés car la cotisation augmente avec le risque, et donc avec l'âge. "Le risque, c'est de voir les retraités arrêter leur complémentaire santé et avoir des restes à charge majeurs ne leur permettant plus d'assumer leur santé au quotidien", s'est-elle inquiétée. À la place, Catherine Simonin propose de "mettre un point de plus de cotisations qui serait en fonction du revenu plutôt que de faire un transfert de charge de l'assurance maladie vers les complémentaires santé".