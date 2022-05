BRUT

Quotidiennement, Karima s’occupe de ses deux jumeaux, atteints d’une maladie dégénérative et incurable qui limite leurs déplacements. Une tâche compliquée et éprouvante qu’elle réalise dans un logement inadapté au handicap de ses enfants.

"Mes deux enfants, je les porte tous les jours"

“Cela fait sept ans que je fais systématiquement les mêmes gestes”. Tous les jours, Karima s’occupe de ses enfants, Younes et Rayane, tous deux atteints d’un handicap les empêchant grandement de se déplacer. Elle espère un jour pouvoir obtenir un appartement adapté au handicap de ses fils de sept ans à Massy, où elle vit actuellement.

“C'est des jumeaux qui sont atteints de la maladie amyotrophie spinale type 3, très aggravante dans le long terme. Elle paralyse tous les muscles du corps”, explique la maman des jumeaux. Au quotidien, elle use de sa force physique pour porter et déplacer ses enfants dans son logement, malgré les escaliers et obstacles qui compliquent la tâche.

“Rayane ne peut pas marcher à quatre pattes. Je dois l'emmener et le poser là où il a envie d'aller. Là, par exemple, il ne peut pas se lever, c'est très difficile pour lui.”

“Je n'ai pas d'appartement parce qu'il n'y en a pas”

“Elle est tombée plusieurs fois. Une fois, elle s’est tordu la cheville. L'année prochaine, elle ne pourra plus me porter”, témoigne Rayane, l’un des jumeaux.

“J'aimerais me débrouiller tout seul”, poursuit-il. Karima aimerait pouvoir changer d’appartement pour s’occuper mieux de ses fils et faciliter le quotidien de la famille. Mais cette requête est difficile.

“Ça fait des années que je fais des demandes, les gens, ils posent la question: ‘Comment ça se fait que tu n'as pas un appartement?’”.

“Sur Massy, là où je suis, on me dit qu'il n'y a pas d'appartement pour moi. Je travaillais avant et j'ai arrêté pour mes enfants. Je suis comme un robot, plus qu'un robot”.