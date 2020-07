VIDEO. Témoignage : \"Les mots du médecin pour annoncer mon handicap à mes parents, c\'était : \'Bernard, ça sera un nain de cirque.\'\"

"Mes parents, de par leur éducation, ils m'ont vu comme une personne entièrement normale, et c'est ça qui m'a fait ma plus grande force parce qu'ils m'ont appris à me débrouiller au quotidien."

Bernard a pris conscience de son handicap à l'entrée en cours préparatoire. "En maternelle encore, tout est petit, tout est à petite échelle. Des petites chaises, des petites tables donc même tout petit, même plus petit que la norme, ça allait encore", raconte-t-il. Mais selon lui, c'est la période des premiers amours qui a davantage marqué son handicap. "J'étais toujours le copain qui était toujours là, l'épaule sur qui on pouvait compter si jamais on pleurait, si jamais on avait des soucis de cœur", regrette Bernard. Néanmoins, il se souvient avoir dû essuyer plusieurs refus de personnes qui lui plaisaient.

En 2015, Bernard a lancé sa chaîne Youtube : la vie ordinaire d'une personne de petite taille. L'objectif : montrer son quotidien. "Au travers de mes vidéos, j'ai vraiment envie qu'ils découvrent mon quotidien et que ces questions-là n'existent plus au fur et à mesure", confie-t-il.