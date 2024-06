Bègue, atteinte de trisomie 21, sourde de naissance… Atteints d’un handicap, ils se sont lancés le défi de participer au concours Éloquence de la différence. Brut a suivi Lou, sourde de naissance.

Lou a 25 ans. Sourde de naissance, elle n’entend rien quand elle n’est pas équipée de ses appareils auditifs. Aujourd’hui est un jour particulier pour elle : elle participe au concours Éloquence de la différence. L’association homonyme est spécialiste des programmes de prise de parole pour les personnes ayant un handicap. Lou doit pencher sur scène sur la question "La fin justifie-t-elle les moyens ?". Après quelques doutes, la jeune fille est parvenue à préparer un texte dont elle est satisfaite.

“Permettre aux gens de faire en apparence ce qui paraît impossible permet de changer complètement la confiance en soi"

"On se rend compte que permettre aux gens de faire en apparence ce qui paraît impossible permet de changer complètement la confiance en soi et la manière dont on vit son handicap" commente Mounah Bizri, président et fondateur de l'association Éloquence de la différence. Le passage de Lou sur scène s’est bien passé. ”Chouette aventure", confie la jeune fille après sa prestation. Victime de harcèlement scolaire dans sa petite enfance, Lou est fière d’avoir nourri sa confiance en elle. A la fin de la journée, Lou est récompensée par le prix d’émotion du concours. “Je suis très fière, très fière" commente Lou.