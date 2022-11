Envoyé spécial" raconte l’histoire de Delphine, 48 ans, aveugle de naissance. Une épreuve pour sa famille, qui l'a pourtant éduquée "comme une voyante", la poussant à "s'adapter au monde tel qu'il est". Vie professionnelle, vie de famille... Delphine a voulu vivre sans que son handicap l’empêche de réaliser ses rêves.

Maman et femme accomplie

Aujourd’hui, elle a deux enfants de 11 et 14 ans, est devenue greffière au tribunal et estime avoir une "belle vie". Pour son fils aîné, "elle s'est battue, et il y a de quoi être fier". Maman et femme accomplie, elle nous raconte comment, malgré un divorce, un deuil et des difficultés au quotidien pour se déplacer, elle a fait de sa vie une belle aventure.

Un reportage de Perrine Bonnet, Claire-Marie Denis, Odile Darmostoupe et Olivier Broutin diffusé dans "Envoyé spécial" le 10 novembre 2022.

