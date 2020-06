VIDEO. La reconstruction de Prisca après avoir reçu sa prothèse de l\'œil

Prisca a eu un cancer de l'œil. Pour la sauver, les médecins ont dû lui enlever une partie du visage. "À un moment de ma vie, d'un coup, j'ai une différence, une grosse différence en plein visage. Je ne me faisais plus d'amis, même sur mon téléphone je ne parlais à presque personne", confie-t-elle. Pour se reconstruire, elle a reçu une prothèse d'œil. Un an après, Prisca a accepté son nouveau visage.

Je ne vais pas enterrer mes rêves parce que j'ai une différence physique. Prisca à Brut.

Mannequin professionnel au Cameroun avant son opération, elle reprend le mannequinat depuis plusieurs mois. "J'ai une différence physique, sur le visage mais la vie ne s'arrête pas là. Je ne vais pas enterrer mes rêves parce que j'ai une différence physique", estime Prisca. Depuis qu'elle a reçu sa prothèse, elle a participé à plusieurs défilés, notamment à la Africa Fashion Week d'Amsterdam.

Si la jeune femme est consciente que sa prothèse n'effacera pas la cicatrice, elle est néanmoins reconnaissante de ce que cela lui a apporté. "Moi, ça m'a construite, ça m'a complètement construite, ça m'a complètement donné la force dont j'avais besoin pour me relever", assure Prisca.