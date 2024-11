Traverser la Nouvelle-Zélande en tandem, visiter le Machu Picchu, faire le marathon des Sables au Maroc… Et tout ça en fauteuil roulant ! Après l'attentat du Bataclan, Pierre est devenu paraplégique. Mais sa passion pour le voyage, qu'il partage avec sa femme Myriam, n'a jamais disparu. Depuis 5 ans, ils parcourent le monde, non sans difficultés. Ils racontent.

Comme l'explique Myriam : "Nous, on a toujours été passionnés de voyages et notamment nature, grands espaces, etc. Quand Pierre est passé en fauteuil, on a eu l'impression que tout ça était un peu interdit, que ce n'était plus possible." Cependant, ils ont recommencé à voyager et se sont rendus compte que c'était possible, même si plus compliqué.

Pierre, devenu paraplégique suite aux attentats du Bataclan en 2015, ajoute : "J'ai reçu une balle dans la moelle épinière et depuis ce moment-là, je ne peux plus marcher." Mais leur passion n'a pas faibli, comme le mentionne Myriam : "Ça fait 5 ans qu'on voyage à plein temps, et on a fait 25 pays."

Relever des défis insensés en fauteuil

Les voyages ne sont pas de tout repos pour le couple. Pierre dit : "Quand on est partis en voyage de noces aux US, on a découvert que le voyage était finalement accessible à tous." Ils ont ainsi réussi l'exploit de faire le Machu Picchu malgré les nombreuses marches. Myriam raconte : "On a traversé la Nouvelle-Zélande en tandem. Donc, on a fait 700 kilomètres à travers le pays avec 5000 mètres de dénivelé positif."

Ils se considèrent comme des "explorateurs" car ils empruntent des sentiers balisés pour les valides mais jamais testés pour les personnes en fauteuil. "On est là pour voir jusqu'où tu peux aller", explique Pierre.

S'équiper et s'organiser pour voyager malgré le handicap

Pour réussir ces exploits, un équipement adapté est indispensable. Pierre mentionne : "Pour les terrains accidentés, j'ai des roues cross plus larges et résistantes." Et Myriam ajoute : "Le dernier truc indispensable, c'est ce harnais d'expédition polaire pour pouvoir tirer Pierre comme une pulka. L'organisation est aussi cruciale, notamment pour le logement accessible. "Notre première priorité, c'est de trouver un logement. C'est très difficile car les normes ne sont pas les mêmes partout", explique Myriam.

Malgré les défis, le couple reste optimiste. Pierre conclut : "Dire qu'on peut tout faire n'est pas vrai, mais quand on a un objectif qui nous tient à cœur, on peut toujours réfléchir à des solutions créatives pour essayer de l'atteindre."