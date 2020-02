VIDEO. Handicap : "Il faut qu'on vive ensemble avec la conscience d'être à la fois pareils et différents" réclame l'écrivain Frédérique Deghelt

Emmanuel Macron doit annoncer, mardi 11 février, de nouvelles mesures pour améliorer de manière "tangible" la vie des personnes en situation de handicap. A l'occasion de cette "conférence nationale du handicap", franceinfo a invité l'écrivain Frédérique Deghelt. Mère d'un fils handicapé, elle est l'auteure de Etre Beau (Stock, 2018), un livre dans lequel elle souhaitait "raconter pourquoi le handicap fait peur". Croisant son travail avec celui de la photographe Astrid di Crollalanza, elle y dresse dix huit portraits de personnes de tous âges, de tous milieux, de toutes professions, qui ont pour point commun de ne pas être dans la "norme". Dans cette œuvre déclinée à travers une exposition, un spectacle et bientôt un documentaire, elle partage avec le lecteur une réflexion engagée sur l’image de soi et la place de l’Autre dans notre société.

Une société "en retard"

"On est pareil sur plein de choses, et leur différence, c'est qu'ils ont plus de connaissances sur la douleur, sur la lenteur, sur la ténacité, sur le rejet de l'autre, explique la romancière. Et donc on a beaucoup de choses à apprendre de ces personnes, c'est pour ça qu'il faut qu'on vive absolument ensemble avec cette conscience-là, d'être à la fois pareils et différents."

Plus que "le retard des lois", c'est le retard "de la société" que pointe du doigt Frédérique Deghelt : "A partir du moment où la société considère qu'on doit tous vivre ensemble, c'est la société qui réclame dans son entier que les endroits soient accessibles, qu'on puisse aller partout, avoir les mêmes boulots, être payés pareils, c'est ça qui est important, la façon dont on va réclamer de pouvoir vivre avec d'autres personnes."