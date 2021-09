Handicap dans la famille : "C'était un peu ma honte. Tout en étant ma plus grande force"

Longtemps, Léa s'est empêchée de parler du handicap de son frère, Anton. Aujourd'hui, elle veut briser le tabou avec son podcast "Décalés" et faire connaître la réalité du quotidien des familles concernées.

Léa Hirschfeld a grandi avec un grand frère atteint d'un trouble neurologique, une maladie orpheline qui affecte la neurotransmission. À l'époque elle raconte avoir mis du temps à assumer son handicap, notamment à l'adolescence où elle évoque une "scission" entre eux : "Il y a le rejet, il y a le regard de l'autre qui est difficile parce que t'as pas envie d'emmerder tes copains en les invitant à la maison et qu'il y ait ton frère qui parle comme ci ou comme ça, qui bave..." Elle ajoute : "En solo, j'étais hyper fière de lui, mais dès qu'il s'agissait d'être confrontée à des événements extérieurs, je ne voulais pas... C'était un peu ma honte. Tout en étant ma plus grande force."

Quel rôle pour la société ?

Selon Léa, la société a un rôle très important pour faire face à ces responsabilités. Ce ne sont pas qu'aux familles d'assumer les responsabilités et les contraintes inhérentes à un handicap. "Je pense que si j'avais pu vivre ma relation avec mon frère en société, si j'avais pu en parler, si j'avais pu être fière de lui, s'il y avait eu des espaces de discussion, par exemple à l'école, et que j'avais pu l'exprimer là, je n'aurais pas été aussi fâchée", estime-t-elle. Aux alentours de ses 17 ans, Léa recolle les morceaux avec son frère, notamment lorsqu'elle rencontre une bande d'amies "hyper curieuse" et envieuse de faire des activités avec Anton. "Ils ont compris que c'était un grand sujet pour moi. Je pense que c'était aussi un moment où je commençais à en parler, où j'avais besoin que ça sorte", se souvient Léa.

Léa Hirschfeld a créé le podcast "Décalés" pour mieux faire connaître le quotidien des familles concernées par le handicap.