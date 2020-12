VIDEO. \"C\'est le regard des gens qui m\'a toujours rappelé que j\'étais différente\", témoigne Julie

Julie est née avec des angiomes, des malformations vasculaires qui peuvent se manifester en "tâches". "Il faut savoir que je suis née quand même avec une petite différence. Alors, j'aime pas ce mot mais c'est le mot qui est le plus souvent employé, j'appelle plutôt ça une particularité physique. Je suis née avec des angiomes, des angiomes, donc je vous montre, ce sont des taches de naissance, typiquement appelées "tâches de vin" et j'en ai sur 70 % de mon corps", explique-t-elle. Durant toute sa scolarité, Julie a dû faire face aux nombreuses moqueries. "On sait comment ça se passe dans les écoles donc je vous laisse imaginer dans les années 1990 comment c'était. Voila. On se moquait de moi, on me mettait de côté, on peut dire que j'ai vécu un peu du harcèlement scolaire", raconte-t-elle. En réponse à ce harcèlement, elle a décidé de changer de caractère. "Je vais simplement prendre un autre caractère, être un peu la fille la plus aimée de la classe", se rappelle Julie.

Sensibiliser sur l' acceptation de soi

En 2004, Julie décide de se lancer dans un tour du monde, un moment décisif dans sa vie. "Il faut savoir qu'en République Dominicaine, on ne juge pas les gens à travers leur apparence. Moi, jamais là-bas on s'est moqué de moi, jamais on m'a demandé ce que j'avais sur les bras", se souvient Julie. Mais à son retour en France, tout bascule de nouveau. "Moi je suis arrivée de République Dominicaine avec mon débardeur, je prends le métro et là, une pluie de regards, des photos, des moqueries, des gens qui m'interpellaient", se souvient Julie.

Aujourd'hui, Julie utilise Instagram pour sensibiliser sur l'acceptation de soi. "Je le dis très souvent à mes abonnés, c'est pas parce que je m'accepte à 100 % que je m'accepte tous les jours, il y a des jours ou je ne me trouve pas jolie et ça c'est important que je le répète", dit-elle.