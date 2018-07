VIDEO. Brûlée sur 40 % du corps, Julie Bourges raconte son combat au quotidien

"Le premier combat ça a été de survivre aux flammes et le deuxième ça a été de me reconstruire tout simplement". Julie Bourges a 16 ans quand son costume de carnaval prend feu. Après cet accident, elle se retrouve brûlée sur 40 % du corps. Et elle doit affronter le regard des autres au quotidien.

Julie a été plongée pendant 3 mois dans un coma artificiel et a subi de nombreuses opérations. Un jour, elle se réveille. Devant le miroir, elle découvre les séquelles de son accident. "Quand je me suis regardée dans la glace je me suis vue chauve", confie la jeune femme. "Ils avaient dû me raser la tête volontairement pour prendre de la peau saine pour pouvoir faire des greffes de peau", poursuit-elle.

Vers la reconstruction

Pour aider à sa reconstruction, la jeune gymnaste décide de créer un compte Instagram pour partager son histoire. "Ce qui m’aide en postant ces photos, c’est clairement le retour que j’en ai, les commentaires ultra positifs, les messages privés, les attentions", raconte Julie.

Aujourd’hui, Julie a 22 ans et elle a un message à faire passer…"Qu’on soit brulée, qu’on soit petite, qu’on soit ronde, qu’on soit maigre, on reste une femme et c’est important de le montrer aujourd’hui dans une société où la femme est souvent catégorisée par la femme parfaite photoshopée", explique Julie Bourges.