Durée de la vidéo : 6 min

Brut a suivi Yannis lors de son dernier match de rugby adapté. Organisée par l’association Christo Rugby Adapté, cette pratique offre la possibilité aux jeunes en IME de gagner en autonomie.

Aujourd’hui, c’est le dernier match de rugby adapté de Yannis, 17 ans. Il quitte bientôt l’Institut médico-éducatif (IME) situé à Saint-Martin-du-Tertre, dans le Val-d'Oise, pour commencer son CAP. Grâce à l'association Christo Rugby Adapté, le jeune homme a pu pratiquer pendant trois ans un rugby adapté à ses besoins. En effet, l’IME accompagne des jeunes diagnostiqués déficient intellectuel ou TSA, trouble du spectre autistique. Le rugby permet à Yannis de se détendre quand il est “un peu énervé”.

“Chez des déficients intellectuels et psychiques, le contact, c'est quelque chose de nouveau”

“Le but premier, c’est de leur permettre, grâce à ce sport, d’intégrer une vie sociale un peu plus facilement” explique Jean-Pierre Casassus, responsable technique de l'association Christo Rugby Adapté, avant d’ajouter: “Chez des déficients intellectuels et psychiques, le contact, c'est quelque chose de nouveau. Et au bout de quelques années (de pratique du sport), on voit bien que même des autistes se remettent à accepter le contact. C’est un pur bonheur”. Dans quelque temps, Yannis va commencer son CAP dans le but de travailler dans une cantine. Grâce à l’IME, il aura appris à “respecter les autres, leur handicap, à lire, à écrire et à avoir confiance en (lui)”. S'il est un peu triste de partir, de nouvelles belles aventures l'attendent.