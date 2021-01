Une librairie pour malvoyants ouvre à Paris, une première en France

Céline, jeune femme malvoyante, a le sourire. Depuis l’ouverture de la librairie Des grands caractères dans le 5e arrondissement de Paris, elle peut enfin choisir son livre de chevet. "Je peux savoir de quoi il parle et l’acheter dans la foulée", se réjouit-elle. Un plaisir et une liberté que cette amatrice de lecture ne pouvait pas espérer dans une librairie classique.

Près de 600 titres en rayon

Cette librairie atypique, unique en France, est à l’initiative de deux maisons d’édition qui ont adapté la mise en page de leurs ouvrages aux troubles visuels. Les caractères sont beaucoup plus gros, le papier est plus opaque car "la transparence gène la lecture", explique Matthieu Rondeau, éditeur de livres en grands caractères. Près de 600 titres sont en rayon, des classiques de la littérature mais également des nouveautés. Ces ouvrages sont trois à quatre euros plus chers que des livres traditionnels car il y a plus de pages à imprimer et moins de tirage, 600 exemplaires en moyenne. Un défi économique que la responsable de la librairie est heureuse de relever. "On a fait ça sans étude de marché, juste avec cette intuition très forte que c’était important de créer un lieu comme ça", précise Agnès Binsztok.

150 nouveaux titres devraient, chaque année, être publiés. De quoi répondre aux attentes d’un public jusque-là délaissé par les librairies classiques.