Une idée pour la France : une association aide les mal-voyants à choisir leurs vêtements

L'association "C’est ce que fait un regard pour toi", accompagne les non-voyants dans les boutiques pour faire du shopping. "Comment voulez-vous choisir seul des vêtements quand vous ne pouvez pas les voir ? Pourtant savoir s’habiller c’est essentiel, par exemple quand on cherche du travail. Accompagner une personne mal-voyante dans les magasins, c’est être son miroir, l’aider à trouver son style. L’association aide aussi pour la décoration intérieure, ce n’est pas parce qu’on ne voit pas qu’on n’a pas le droit d’offrir un bel endroit à ceux qui viennent chez nous", explique Valérie Heurtel, journaliste à France Télévisions.

Les associations recherchent des bénévoles

L’association un regard pour toi a un site et elle cherche des bénévoles. Ces derniers s’engagent pour aider ceux qui ont une mobilité réduite. "Imaginez-vous, en fauteuil roulant, dans votre immeuble et l’ascenseur tombe en panne comment vous faites ? SAMV, une toute jeune entreprise, vient au secours de ces naufragés. Elle a mis au point un fauteuil capable de transporter 140 kilos sur une vingtaine d’étages. Ça profite à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer y compris les personnes âgées. L’idée vient du collectif "plus sans ascenseur" qui incite les bailleurs à mieux entretenir les ascenseurs", ajoute la journaliste de France Télévisions.