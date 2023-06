Le métro parisien est régulièrement pointé du doigt pour son manque d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Pour les personnes non ou malvoyantes, prendre les transports s'avère être un parcours du combattant, en raison du manque d'annonces sonores.

Ils réclament des infrastructures adaptées à leur déficience visuelle. La Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes (CFPSAA) manifeste ce jeudi matin à Paris, devant la station de métro Duroc pour dénoncer le réseau RATP, mauvais élève en la matière selon eux.

Ces personnes aveugles et malvoyantes demandent en particulier un plan sonore, car les annonces sont indispensables pour les aider à s'orienter. Aujourd'hui dans la capitale française, seules 4 rames de métro sur 10 annoncent aux voyageurs le nom de la station desservie.

"Je dois demander à quelle station on se trouve"

Roxane est non-voyante pour se rendre à son travail dans le 7e arrondissement de Paris, elle prend le RER puis le métro. Un trajet d'une heure et quart qu'elle effectue avec son chien-guide, Norio. Tous les jours, elle emprunte un segment de la ligne 10 : "Elle fait partie des rames qui ne sont pas simples pour les déficients visuels, car elle n'est pas vocalisée".

À bord du métro, le nom de la station desservie n'est, en effet, pas signalé par une annonce sonore. Cela concerne une majorité de trains selon le collectif CFPSAA. Roxane doit donc être attentive tout au long de son trajet : "Je ne peux compter que sur moi-même puisque je dois compter les stations : j'en ai cinq. Le tout, c'est de ne pas du tout s'évader, je ne peux pas lire. Dès que je discute avec quelqu'un, j'oublie de compter donc je dois demander à quelle station on se trouve", regrette-t-elle.

Et devoir demander de l'aide, cela participe à la perte de l'autonomie, selon Roxane. Alors pour rester concentrée, elle a ses astuces : "Je compte avec mes doigts, je tiens la laisse du chien... C'est plus simple que de retenir mentalement, surtout le soir quand je suis un peu fatiguée après la journée de travail".

Un matériel trop vieux pour diffuser des annonces ?

Mais à une situation déjà complexe pour Roxane, s'ajoutent les aléas du métro parisien. Gare aux pièges : "Parfois, on s'arrête sous un tunnel. Évidemment, il faut faire attention à ne pas compter. Il faut bien entendre la sonnerie de la porte pour considérer que c'est une station."

Un métro qui parle davantage, c'est pour cela que Roxane et les associations de personnes aveugles et malvoyantes manifestent ce jeudi matin. Bruno Gendron est le président de la Fédération des Aveugles de France : "On nous objecte le fait qu'il y a des lignes anciennes qui ne peuvent pas être sonorisées. Ce n'est pas complètement juste parce que le conducteur est en capacité de faire des annonces au micro. Sans lui demander une charge en plus, on peut tout à fait installer un système automatisé d'annonce des stations".

La RATP et Île-de-France mobilité prévoient de rencontrer ce jeudi une délégation de manifestants.