Téléthon : "On espère toucher un public plus jeune", déclare Jean-Michel Jarre, parrain du Téléthon digital qui réunit YouTubeurs et influenceurs

"Le Téléthon élargit son spectre en étant diffusé sur les plateformes numériques et en réalité virtuelle", explique samedi 4 décembre sur franceinfo le parrain du Téléthon digital, Jean-Michel Jarre. Avec Yaël Naim, Molécule et Minotor, il propose un concert immersif en réalité virtuelle qui sera diffusé lors d'une émission sur YouTube ou sur VRChat, ce samedi à partir de 18h. "La réalité virtuelle peut toucher un public plus jeune et plus éloigné de la télévision", estime Jean-Michel Jarre, d'autant que des YouTubeurs, des gamers et des influenceurs participent à ce Téléthon digital. "On espère que les dons reviennent à ce qu'ils étaient avant la pandémie de Covid-19 et même plus si possible !", ambitionne-t-il.

franceinfo : C'est quoi le Téléthon digital ?

Jean-Michel Jarre : Cette année, le Téléthon élargit son spectre en étant diffusé pour la première fois sur les plateformes numériques, mais aussi en réalité virtuelle. La soirée va commencer par la rediffusion du concert que j'ai donné dans la cathédrale Notre-Dame de Paris virtuelle à l'occasion du réveillon 2021, dont Radio France était d'ailleurs partenaire, et qui a réuni à l'époque plus de 75 millions de personnes dans le monde. Ce qui montre que la réalité virtuelle peut toucher très largement, au-delà des frontières, un public plus jeune et plus éloigné de la télévision.

Est-ce que cela doit permettre de récolter plus que les 77 millions d'euros de dons récoltés en 2020, ce qui était le plus bas niveau depuis 20 ans ?

On l'espère ! On espère que tous les jeunes puissent également à leur tour être une sorte d'ambassadeurs du Téléthon auprès de leurs familles et de leurs entourages pour que les dons reviennent à ce qu'ils étaient avant la pandémie de Covid-19 et même plus si possible !

À quoi va ressembler le concert immersif en réalité virtuelle que Yael Naïm, Molécule, Minotor et vous-même proposez ce samedi soir ?

En ce qui me concerne, ce sera donc la rediffusion du concert que j'ai fait dans Notre-Dame de Paris virtuelle lors du réveillon 2021. Je serai avec mon double numérique, mon avatar, au milieu de la cathédrale. Pour ceux qui ont des lunettes de réalité virtuelle, ils pourront être à l'intérieur de Notre-Dame et pour ceux qui seront devant leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone, en passant leur doigt sur l'écran, ils pourront se balader dans la cathédrale et avoir différents points de vue comme si ils étaient dans une salle et qu'ils tournaient la tête pour regarder ce qu'il se passe à droite et à gauche.

#TéléthonDigital : notre ambassadeur @jeanmicheljarre était avec nous pour le lancement de l'édition 2021 ! Quel meilleur représentant pour parler de la solidarité à l'ère du digital ?

Encore merci à lui, et rdv début décembre pour des concerts virtuels inédits. pic.twitter.com/oJj1lsGXmM — Téléthon Digital (@TelethonDigital) October 13, 2021

En plus des concerts virtuels, des YouTubeurs, des gamers, et des influenceurs participent au Téléthon digital sur le modèle du Z Event qui a récolté le mois dernier plus de 10 millions d'euros pour Action contre la faim. Cette génération révolutionne les évènements caritatifs !

Oui, ce qui est intéressant avec cette nouvelle édition du Téléthon digital, c'est justement que les jeunes générations étant touchées par cette présence de YouTubeurs et d'influenceurs puissent elles-mêmes devenir influenceuses du Téléthon pour augmenter les dons. Et puis ce qu'il y a aussi d'extraordinaire avec la réalité virtuelle dans le contexte du Téléthon, c'est que les personnes en situation de handicap peuvent entrer dans les univers virtuels. Avec leurs doubles numériques, ils peuvent voler, planer, danser... C'est aussi ça le charme du Téléthon digital. Ce n'est pas seulement une technologie abstraite, ça permet aussi de se connecter avec des gens isolés géographiquement ou pour cause de handicap.