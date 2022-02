En Suisse, trois patients en situation de handicap, qui étaient condamnés à ne plus jamais marcher, ont réussi à se remettre debout. Cet exploit scientifique a été possible grâce à des électrodes implantés sur leur colonne vertébrale.

C'est un pas de plus inespéré. Victime d'un accident de moto cinq ans plus tôt, Michel Roccati est devenu paraplégique. Mais l'espoir renaît avec une technologie révolutionnaire développée en Suisse. "Après l'intervention, je me suis adapté, et j'ai commencé à stimuler ma jambe gauche et droite. C'est un nouveau départ", confie le patient, qui a reçu un implant envoyant des stimulations électriques dans la moelle épinière.

Contrôler les muscles des jambes et du tronc

Cette technique est inédite, et permet notamment "d'accéder à toutes les régions de la moelle épinière qui vont contrôler les muscles des jambes, mais aussi du tronc", explique Grégoire Courtine, neuroscientifique à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). La prouesse médicale a permis à deux autres patients paraplégiques de marcher de nouveau dans la rue, en dehors des laboratoires. Désormais, l'équipe médicale espère "en faire un traitement", affirme Jocelyne Bloch, neurochirurgienne au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne. Le but serait ainsi de "ne pas faire uniquement de la recherche", mais de rendre cette technique "normale".